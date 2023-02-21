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Карлов Андрей Григорьев
Карлов Андрей Григорьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Карлов Григорий Федоров
1827 г.р.
Мать
Анна Ивановна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Карлов Григорий Федоров
Мать:
Анна Ивановна
Смерть
1851
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