Карлов Андрей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Карлов Григорий Федоров

Мать: Анна Ивановна

Смерть
1851
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