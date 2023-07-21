Чинаева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинаева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чинаев Павел Семенович

Отец ребёнка: Чинаев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чинаева Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Чинаев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чинаев Антон Семенович

Отец ребёнка: Чинаев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чинаев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Чинаев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чинаев Петр Семенович

Отец ребёнка: Чинаев Семён

Смерть
Неизвестно