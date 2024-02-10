Ананьева Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньева Лидия Михайловна

Ананьева Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1957

Сын: Ананьев Николай

Отец ребёнка: Ананьев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1959

Сын: Ананьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Николаевич

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.