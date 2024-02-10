Ананьева Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1957
Сын: Ананьев Николай
Отец ребёнка: Ананьев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1959
Сын: Ананьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Николаевич
Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно