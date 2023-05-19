Шунайлова (Занина) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунайлова (Занина) Валентина Тимофеевна

Место рождения

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занин Тимофей Яковлевич

Мать: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунайлов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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