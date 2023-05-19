Шунайлова (Занина) Валентина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занин Тимофей Яковлевич
Мать: Занина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шунайлов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно