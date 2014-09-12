Кошкин Валентин Павлович
Место рожденияСело Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Дата рождения03.08.1930
Дата смерти12.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на Костромской ТЭЦ-1 начальником отдела снабжения
Бракосочетание
13.01.1955
Рождение ребёнка
23.10.1955
Сын: Кошкин Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1957
Дочь: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1960
Дочь: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1962
Сын: Кошкин Николай Валентинович
Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1970
Сын: Кошкин Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна
Смерть
12.09.2014