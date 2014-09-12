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Кошкин Валентин Павлович

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Место рождения

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

03.08.1930

Дата смерти

12.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930

Отец: Кошкин Павел Иванович

Мать: Кошкина Озерова Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал на Костромской ТЭЦ-1 начальником отдела снабжения
Бракосочетание
13.01.1955

Жена: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1955

Сын: Кошкин Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1957

Дочь: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1960

Дочь: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1962

Сын: Кошкин Николай Валентинович

Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1970

Сын: Кошкин Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Кошкина Баракова Валентина Ивановна

Смерть
12.09.2014

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