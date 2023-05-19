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Селезнев Тарас Гаврилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

02.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Селезнев Гавриил Ильич

Мать: Селезнева Юлиана Никаноровна

Смерть
02.01.1879
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