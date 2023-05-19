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Селезнев Тарас Гаврилович
Селезнев Тарас Гаврилович
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1869
Дата смерти
02.01.1879
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Гавриил Ильич
1838 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева (артамонова) Переверзева) Юлиана Никаноровна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Селезнев Гавриил Ильич
Мать:
Селезнева Юлиана Никаноровна
Бердянск
Смерть
02.01.1879
Бердянск
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