Борхсениус Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения22.03.1847
Дата смерти11.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1847
Рождение ребёнка
05.10.1878
Сын: Борхсениус Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Борхсениус Екатерина Иринеевна
Рождение ребёнка
15.01.1882 ст.
Сын: Борхсениус Лев Николаевич
Мать ребёнка: Борхсениус Екатерина Иринеевна
Рождение ребёнка
25.04.1883
Сын: Борхсениус Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Борхсениус Екатерина Иринеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1909