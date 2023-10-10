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Борхсениус Николай Федорович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

22.03.1847

Дата смерти

11.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1847

Отец: Борхсениус Отто Фредерик

Мать: Борхсениус Анастасия Матвеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1878

Сын: Борхсениус Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Борхсениус Екатерина Иринеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.01.1882 ст.

Сын: Борхсениус Лев Николаевич

Мать ребёнка: Борхсениус Екатерина Иринеевна

Рождение ребёнка
25.04.1883

Сын: Борхсениус Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Борхсениус Екатерина Иринеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Екатерина Иринеевна

Смерть
11.10.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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