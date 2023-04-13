Мельников Александр ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Стрелкова Дина Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья?
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Прасковья?
Смерть
Неизвестно