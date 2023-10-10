Чернов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чернов Иван Иванович
Мать: Чернова Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Чернова Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Чернова Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
23.12.1809
Дочь: Чернова Мелания Ефимовна
Мать ребёнка: Чернова Устинья Мироновна
Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернова Устинья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно