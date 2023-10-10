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Чернов Ефим Иванович

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чернов Иван Иванович

Мать: Чернова Ирина Антоновна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Чернова Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Чернова Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
23.12.1809

Дочь: Чернова Мелания Ефимовна

Мать ребёнка: Чернова Устинья Мироновна

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Чернова Устинья Мироновна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Устинья Мироновна

Смерть
Неизвестно
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