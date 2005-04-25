Елков Егор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елков Егор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2005

Отец: Елков Сергей

Мать: Ольга Ивановна

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