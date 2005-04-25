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Елков Егор Сергеевич
Елков Егор Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Елков Сергей
Мать
(Полуян) Ольга Ивановна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2005
Отец:
Елков Сергей
Мать:
Ольга Ивановна
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