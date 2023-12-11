Тудвасева Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Алена Саддыковна
Отец ребёнка: Хусаинов Саддык
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусаинов Саддык
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокнаев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокнаева Светлана Павловна
Отец ребёнка: Кокнаев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокнаев Павел