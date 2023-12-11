Тудвасева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тудвасева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тудвасев Михаил Христофорович

Мать: Тудвасева Федосья Лукъяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Алена Саддыковна

Отец ребёнка: Хусаинов Саддык

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Саддык

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокнаев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кокнаев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокнаева Светлана Павловна

Отец ребёнка: Кокнаев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокнаев Павел

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