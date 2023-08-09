Фокин Семен Фокин
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Фокин Фока Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Фокин Михаил Семенов
Мать ребёнка: Фокина Федосья
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Фокин Иван Семенов
Мать ребёнка: Фокина Федосья
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Фокин Михаил Семенов
Мать ребёнка: Фокина Федосья
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Фокин Сергей Семенов
Мать ребёнка: Фокина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Федосья
Смерть
1854 ст.