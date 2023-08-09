Фокин Семен Фокин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Семен Фокин

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Фокин Фока Борисов

Мать: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Фокин Михаил Семенов

Мать ребёнка: Фокина Федосья

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Фокин Иван Семенов

Мать ребёнка: Фокина Федосья

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Фокин Михаил Семенов

Мать ребёнка: Фокина Федосья

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Фокин Сергей Семенов

Мать ребёнка: Фокина Федосья

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Федосья

Смерть
1854 ст.
Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область