Искяндяров Сямиулла Искяндярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искяндяров Сямиулла Искяндярович

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невмятжанов Искандяр

Мать: Фариха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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