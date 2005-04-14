Горшенина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.2005

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2005

Отец: Горшенин Александр Анатольевич

Мать: Смусева Галина

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