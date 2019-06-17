Shelkovnikov Mikhail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shelkovnikov Mikhail

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

18.11.1931

Дата смерти

17.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1931

Отец: ?

Мать: Savinova Polina

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
17.06.2019
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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