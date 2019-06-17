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Shelkovnikov Mikhail
Shelkovnikov Mikhail
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Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
18.11.1931
Дата смерти
17.06.2019
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Savinova (Dmitrievna) Polina
1907 г.р.
Дети
?
?
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1931
Отец:
?
Мать:
Savinova Polina
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
Смерть
17.06.2019
Сочи
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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