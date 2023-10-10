Завершинская Домна
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Меренкова Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Завершинский Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Завершинский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Завершинский Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Завершинская Лукерья Дмитриева
Отец ребёнка: Завершинский Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно