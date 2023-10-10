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Завершинская Домна

Место рождения

Сомовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сомовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Меренкова Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Завершинский Дмитрий Семенович

Сомовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Завершинский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Завершинский Дмитрий Семенович

Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Завершинская Лукерья Дмитриева

Отец ребёнка: Завершинский Дмитрий Семенович

Сомовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завершинский Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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