Кондрашева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.

Сын: Кондрашев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-старший Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Егор-старший Иванович

Смерть
Неизвестно
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