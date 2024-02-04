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Токмаков Фома Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токмаков Максим Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токмаков Фома Фомич

Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Токмаков (Токмаков) Улита Фомична

Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Токмаков (Токмаков) Анисья Фомична

Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Токмаков Александр Фомич

Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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