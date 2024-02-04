Токмаков Фома Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Токмаков Максим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токмаков Фома Фомич
Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Токмаков (Токмаков) Улита Фомична
Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Токмаков (Токмаков) Анисья Фомична
Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна
Смерть
Неизвестно