Булгакова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №1/385
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Булгаков Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Булгаков Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Булгаков Андрей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно
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