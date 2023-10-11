Булгакова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №1/385
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булгаков Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Булгаков Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Булгаков Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно