Кропотина (Опалева) Мавра Авдеева
Место рождениядер. на Усть Лупихи речки, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. на Усть Лупихи речки, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Кропотин Григорий Миронов
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Кропотин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Кропотин Григорий Миронов
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762