Кропотина (Опалева) Мавра Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотина (Опалева) Мавра Авдеева

Место рождения

дер. на Усть Лупихи речки, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. на Усть Лупихи речки, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Кропотин Григорий Миронов

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кропотин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Кропотин Григорий Миронов

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотин Григорий Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762