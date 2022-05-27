Филиппов Владимир Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1961
Дата смерти27.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1961
Рождение ребёнка
16.09.1984
Дочь: Поженская Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Филиппова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1986
Сын: Филиппов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Филиппова Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2022