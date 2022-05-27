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Филиппов Владимир Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1961

Дата смерти

27.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1961

Отец: Филиппов Станислав Сергеевич

Мать: Филиппова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.09.1984

Дочь: Поженская Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Филиппова Светлана Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1986

Сын: Филиппов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Филиппова Светлана Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Светлана Ивановна

Смерть
27.05.2022
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