Лоскутова (Епифанова) Мария Елимаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Епифанова) Мария Елимаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Епифанов Елимах

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Захарович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лоскутов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Андрей Захарович

Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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