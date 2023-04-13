Лоскутова (Епифанова) Мария Елимаховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Епифанов Елимах
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Захарович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно