Хряпина (Микшина) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХряпина (Микшина) Мария Матвеевна

Хряпина (Микшина) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микшин Матвей Иванович

Мать: Микшина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хряпин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хряпин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Хряпин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хряпин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close