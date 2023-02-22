Хряпина (Микшина) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Микшин Матвей Иванович
Мать: Микшина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хряпин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хряпин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хряпин Иван
Смерть
Неизвестно