Авроров Александр Фёдорович
Место рожденияВоютино, Владимирская обл., Россия
Дата рождения1843
Дата смерти24.03.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Авроров Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Воютино, Владимирская обл., Россия
Работа или профессия
С 07.01.1867
Воютино, Владимирская обл., Россия
священник
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Авроров Николай Александрович
Мать ребёнка: Авророва (Аедоницкая) Елизавета Фёдоровна
с.Воютино Меленковского уездп
Награда
30.03.1874
Воютино, Владимирская обл., Россия
Награжден набедренником за спасение угоревшего мальчика (за возвращение к жизни)
Смерть
24.03.1897
Воютино, Владимирская обл., Россия
По Юлианскому стилю. Заметка в Епархиальных ведомостях 1897 года №8 стр 159
Похороны
?.03.1897
Воютино, Владимирская обл., Россия