Авроров Александр Фёдорович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авроров Александр Фёдорович

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Место рождения

Воютино, Владимирская обл., Россия

Дата рождения

1843

Дата смерти

24.03.1897

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Авроров Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Воютино, Владимирская обл., Россия
Работа или профессия
С 07.01.1867
Воютино, Владимирская обл., Россия
священник
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Авроров Николай Александрович

Мать ребёнка: Авророва (Аедоницкая) Елизавета Фёдоровна

с.Воютино Меленковского уездп
Награда
30.03.1874
Воютино, Владимирская обл., Россия
Награжден набедренником за спасение угоревшего мальчика (за возвращение к жизни)
Смерть
24.03.1897
Воютино, Владимирская обл., Россия
По Юлианскому стилю. Заметка в Епархиальных ведомостях 1897 года №8 стр 159
Похороны
?.03.1897
Воютино, Владимирская обл., Россия

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