Исакова Харитина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Исакова Вера Фадеевна
Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Исакова Нина Фадеевна
Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович
Смерть
Неизвестно