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Исакова Харитина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Фаддей Христофорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Исакова Вера Фадеевна

Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Исакова Нина Фадеевна

Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Исаков Владимир Фадеевич

Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Исаков Дмитрий Фадеевич

Отец ребёнка: Исаков Фаддей Христофорович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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