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Ярошенко Светлана Даниловна
Ярошенко Светлана Даниловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2009
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ярошенко (Кучанская) Светлана Алексеевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009
Отец: не указан
Мать:
Ярошенко Светлана Алексеевна
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