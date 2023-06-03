Ярошенко Светлана Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошенко Светлана Даниловна

Ярошенко Светлана Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009

Отец: не указан

Мать: Ярошенко Светлана Алексеевна