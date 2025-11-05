Пономарёв Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пономарёв Николай

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Пономарёва (Стригина) ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
(Пономарёва) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
(Пономарёва) МаринаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарёва) Марина

Мать ребёнка: Пономарёва (Стригина) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва (Стригина) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарёва) Екатерина

Мать ребёнка: Пономарёва (Стригина) Ольга

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