Пономарёв Николай
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Пономарёва (Стригина) ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
(Пономарёва) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
(Пономарёва) МаринаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарёва) Марина
Мать ребёнка: Пономарёва (Стригина) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарёва) Екатерина
Мать ребёнка: Пономарёва (Стригина) Ольга