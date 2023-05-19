Сагадаков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1703 ст.
Дата смертиОколо 1757 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.
Отец: Сагадаков Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Сын: Сагадаков Василей Гргорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Сагадакова Марья Гргорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Сагадаков Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Сагадаков Гаврило Гргорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Сын: Сагадаков Алексей Гргорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1757 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Сагадакова Катерина Гргорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Сын: Сагадаков Макар Гргорьевич
Мать ребёнка: не указана