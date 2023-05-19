Сагадаков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагадаков Григорий Иванович

Сагадаков Григорий Иванович

Место рождения

Рожни, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1703 ст.

Дата смерти

Около 1757 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.

Отец: Сагадаков Иван -

Мать: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Сагадаков Василей Гргорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Сагадакова Марья Гргорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Сагадаков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Сагадаков Гаврило Гргорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Сагадаков Алексей Гргорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1757 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Сагадакова Катерина Гргорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Сагадаков Макар Гргорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рожни, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close