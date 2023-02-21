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Матвей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Семен Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1810 ст.

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитон Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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