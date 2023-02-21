Матвей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Семен Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1810 ст.
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитон Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно