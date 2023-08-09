Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Константин Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Константин Трифонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт ?

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт ?

Смерть
Неизвестно