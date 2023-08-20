Фомина Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Евгения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Фомина Марина Ивановна