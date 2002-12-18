Медведев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1922
Дата смерти18.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1922
Отец: Медведев Павел
Мать: Медведева Марья
Военная служба
Около 13.05.1941
Военная награда
18.07.1944
Медаль «За отвагу» (№: 24/н от: 07.08.1944)
Рождение ребёнка
14.05.1946
Сын: Медведев Виктор
Мать ребёнка: Медведева Тамара
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
18.12.2002