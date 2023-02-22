Конторкина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конторкина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Запевалова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Конторкин Василий

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Конторкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Конторкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конторкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Конторкин Василий

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
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