Конторкина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Запевалова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Конторкин Василий
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Конторкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Конторкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конторкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Конторкин Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно