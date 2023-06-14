Аксельман Клетус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Кирн
Мать ребёнка: Аксельман Гипирея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Катерин
Мать ребёнка: Аксельман Гипирея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Кастерли
Мать ребёнка: Аксельман Гипирея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Гипирея
Смерть
Неизвестно