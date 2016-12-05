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Саиткулова София Романовна
Саиткулова София Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2016
Пол
Женский
Отец
Макаров Роман Юрьевич
1993 г.р.
Мать
Саиткулова Флюра
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2016
Отец:
Макаров Роман Юрьевич
Мать:
Саиткулова Флюра
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