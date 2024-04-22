Григорьева Елизавета Филипповна
Место рождения
Дата рождения12.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956
Рождение ребёнка
21.12.1975
Сын: Антонов Эдуард Анатолиевич
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Геннадьевич
Рождение ребёнка
28.02.1978
Сын: Антонов Владимир Анатолиевич
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.05.1979
Дочь: Антонова Инга Анатолиевна
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно