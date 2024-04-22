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Григорьева Елизавета Филипповна

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Место рождения

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

12.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956

Отец: Григорьев Филипп Григорьевич

Мать: Григорьева Татьяна Ивановна

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.12.1975

Сын: Антонов Эдуард Анатолиевич

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Геннадьевич

Рождение ребёнка
28.02.1978

Сын: Антонов Владимир Анатолиевич

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.05.1979

Дочь: Антонова Инга Анатолиевна

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Анатолий Геннадьевич

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