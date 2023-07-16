Тайба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ситтыҡ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Миндиян

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно