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Тайба
Тайба
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ситтыҡ
Мать
Не указана
Дети
Миндиян
1955 г.р.
Добавил:
ЛШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Ситтыҡ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын:
Миндиян
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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