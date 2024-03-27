Гайнулла Исламкул Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайнулла Исламкул Улы

Гайнулла Исламкул Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Исламкул Имангулов

Мать: Сахибзямал Ягофарова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.01.1880

Сын: Валиулла Гайнулла Улы

Мать ребёнка: Сабира

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1887

Сын: Зиннур Гайнулла Улы

Мать ребёнка: Зиган Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабира

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close