Гайнулла Исламкул Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Исламкул Имангулов
Мать: Сахибзямал Ягофарова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.01.1880
Мать ребёнка: Сабира
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1887
Сын: Зиннур Гайнулла Улы
Мать ребёнка: Зиган Тохфатулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабира
Смерть
Неизвестно