Филяков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филяков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

07.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Филяков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Филяков Николай

Мать ребёнка: Филякова Вера

Рязанская область, Россия ,Спасский р-н с.Панино
Рождение ребёнка
18.07.1936

Дочь: Калиничева Раиса

Мать ребёнка: Филякова Вера

г. Кречевицы, Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна

Мать ребёнка: Филякова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филякова Вера

Смерть
07.03.1981
Красногорск
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