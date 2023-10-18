Филяков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти07.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Филяков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Филяков Николай
Мать ребёнка: Филякова Вера
Рязанская область, Россия ,Спасский р-н с.Панино
Рождение ребёнка
18.07.1936
Дочь: Калиничева Раиса
Мать ребёнка: Филякова Вера
г. Кречевицы, Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Анна
Мать ребёнка: Филякова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филякова Вера
Смерть
07.03.1981
Красногорск