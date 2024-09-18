Ракотянская (Ларина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракотянская (Ларина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

13.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракотянский Дмитрий

Отец ребёнка: Ракотянский Митрофан

Рождение ребёнка
15.11.1924

Сын: Ракотянский Николай

Отец ребёнка: Ракотянский Митрофан

Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Ракотянский Владимир

Отец ребёнка: Ракотянский Митрофан

Смерть
13.03.1989

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