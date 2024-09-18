Ракотянская (Ларина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1898
Дата смерти13.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракотянский Дмитрий
Отец ребёнка: Ракотянский Митрофан
Рождение ребёнка
15.11.1924
Сын: Ракотянский Николай
Отец ребёнка: Ракотянский Митрофан
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Ракотянский Владимир
Отец ребёнка: Ракотянский Митрофан
Смерть
13.03.1989