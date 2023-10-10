Гладышева (Кожевникова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Кожевникова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Верхний Аленуй, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.04.1938

Дата смерти

22.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Аленуй, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: Спиридонова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Гладышев Владимир Поликарпович

Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.05.1962

Дочь: Буянова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Гладышев Владимир Поликарпович

Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Владимир Поликарпович

Смерть
22.05.1972
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