Гладышева (Кожевникова) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1938
Дата смерти22.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: Спиридонова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Гладышев Владимир Поликарпович
Рождение ребёнка
15.05.1962
Дочь: Буянова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Гладышев Владимир Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1972