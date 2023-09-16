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Тен Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1926

Дата смерти

10.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1949

Дочь: Ким Ираида

Отец ребёнка: Ким Ин-Чер

Рождение ребёнка
03.05.1951

Дочь: Пак Римма

Отец ребёнка: Ким Ин-Чер

Рождение ребёнка
21.12.1952

Сын: Ким Герасим

Отец ребёнка: Ким Ин-Чер

Рождение ребёнка
12.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ким Ин-Чер

Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Ким Илларион

Отец ребёнка: Ким Ин-Чер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Ин-Чер

Смерть
10.02.1987
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