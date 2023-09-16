Тен Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1926
Дата смерти10.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1949
Дочь: Ким Ираида
Отец ребёнка: Ким Ин-Чер
Рождение ребёнка
03.05.1951
Дочь: Пак Римма
Отец ребёнка: Ким Ин-Чер
Рождение ребёнка
21.12.1952
Сын: Ким Герасим
Отец ребёнка: Ким Ин-Чер
Рождение ребёнка
12.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ким Ин-Чер
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Ким Илларион
Отец ребёнка: Ким Ин-Чер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ким Ин-Чер
Смерть
10.02.1987