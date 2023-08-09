Пугач Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугач Андрей Васильевич

Место рождения

Шульгинка

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1744 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1764 г.р.
Вычислено 1769 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Пугач Никита Андреевич

Мать ребёнка: Пугач Агрипина Демьяновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Пугач Терентий Андреевич

Мать ребёнка: Пугач Агрипина Демьяновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугач Агрипина Демьяновна

Смерть
Неизвестно