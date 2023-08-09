Пугач Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Мать ребёнка: Пугач Агрипина Демьяновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Мать ребёнка: Пугач Агрипина Демьяновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно