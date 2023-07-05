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Свистунова Екатерина Владимировна
Свистунова Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1982
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Нагайцева Валентина Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1982
Отец: не указан
Мать:
Нагайцева Валентина Ивановна
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