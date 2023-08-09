Марченко Никифор Павлов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти14.12.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.
Сын: Марченко Евфимий Никифоров
Мать ребёнка: Марченко Агафия Тарасиева
Крещен в тот же день.
Рождение ребёнка
23.12.1878 ст.
Мать ребёнка: Марченко Агафия Тарасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Даниил Никифоров
Мать ребёнка: Марченко Агафия Тарасиева
Смерть
14.12.1895 ст.
Похороны
15.12.1895 ст.