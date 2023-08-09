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Марченко Никифор Павлов

Место рождения

Загребелье, Полтавська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.12.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Загребелье, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.

Сын: Марченко Евфимий Никифоров

Мать ребёнка: Марченко Агафия Тарасиева

Загребелье, Полтавська область
Крещен в тот же день.
Рождение ребёнка
23.12.1878 ст.

Сын: Марченко Петр Никифоров

Мать ребёнка: Марченко Агафия Тарасиева

Загребелье, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Агафия Тарасиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Даниил Никифоров

Мать ребёнка: Марченко Агафия Тарасиева

Загребелье, Полтавська область
Смерть
14.12.1895 ст.
Загребелье, Полтавська область
Похороны
15.12.1895 ст.
Загребелье, Полтавська область