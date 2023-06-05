Белоненко Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоненко Игорь Васильевич

Белоненко Игорь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоненко Василий Никифорович

Мать: Белоненко Лидия