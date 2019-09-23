Сапронов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронов Владимир Сергеевич

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Место рождения

с. Акимо-Ильинка, Тульская область

Дата рождения

15.02.1939

Дата смерти

23.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Акимо-Ильинка, Тульская область
Смерть
23.09.2019
с. Акимо-Ильинка, Тульская область
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