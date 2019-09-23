Сапронов Владимир Сергеевич
Место рожденияс. Акимо-Ильинка, Тульская область
Дата рождения15.02.1939
Дата смерти23.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Акимо-Ильинка, Тульская область
Смерть
23.09.2019
с. Акимо-Ильинка, Тульская область