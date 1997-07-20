Трофимов Михаил Иванович
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти20.07.1997
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927
Отец: Трофимов Иван Иванович
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.07.1997
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
Старая Александровка, Уфа, Россия