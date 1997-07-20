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Трофимов Михаил Иванович

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

20.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Трофимов Иван Иванович

Мать: Трофимова Лидия Игнатьевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.07.1997
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
Старая Александровка, Уфа, Россия
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