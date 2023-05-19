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Чуков Олег Васильевич

Место рождения

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.01.1949

Дата смерти

25.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949

Отец: Чуков Василий Назарович

Мать: Чукова Ольга Ананьевна

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.06.1969

Жена: Чукова Валентина

Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуков Евгений Олегович

Мать ребёнка: Чукова Валентина

Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чукова Валентина

Смерть
25.03.1978
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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