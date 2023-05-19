Чуков Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1949
Дата смерти25.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949
Отец: Чуков Василий Назарович
Мать: Чукова Ольга Ананьевна
Бракосочетание
10.06.1969
Жена: Чукова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чукова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чукова Валентина
Смерть
25.03.1978
Похороны
Неизвестно
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область