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Кальченко Михаил Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Исидор Александрович

Мать: Кальченко Параскева Иоановна

Рождение ребёнка
06.04.1911

Дочь: Кальченко Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Кальченко Иларион Михайлович

Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1915

Сын: Кальченко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.11.1918

Дочь: Кальченко Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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