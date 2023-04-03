Кальченко Михаил Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1911
Дочь: Кальченко Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.06.1913
Сын: Кальченко Иларион Михайлович
Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.03.1915
Сын: Кальченко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Кальченко Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Кальченко Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно